Durante la última semana, Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba, decidieron publicar historias juntos, donde cumplían un reto viral en el que mencionaban algunas cosas que les gustaban y no les gustaban en general y mutuamente, esto no le gustó a algunos fans, quienes señalaron que su relación estaría en caída.

Quien no estuvo de acuerdo con las especulaciones de los seguidores de la farándula peruana, fue Samuel Suárez, quien no dudó en salir en defensa de la pareja que espera un hijo: “Yo no lo siento así como dices ratuja, veo más bien a dos personas que comparten con sus seguidores parte de su mundo imperfecto y se ríen de ello”.

El conductor de ‘Instarandula’, además, decidió resaltar que las relaciones tienen altas y bajas y que no son siempre como se las ve en las películas, ni en el mundo de los famosos: “La gente muchas veces idealiza las relaciones como de ‘película de Disney’ y no son así, lo que dicen al menos para mí no significa que no haya amor de por medio”.

