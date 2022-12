El reconocido canal estadounidense, ‘Histoy Channel’, volvió a tener errores en sus investigaciones y en uno de sus programas, presentó una estampita de Susy Díaz con el nombre de ‘Sarita Colonia’, motivo por el que la exvedette estaría preparando una demanda.

El error del canal estadounidense, dejó sin palabras a Susy Díaz, quien en su momento no supo qué hacer y aclaró que no tiene nada en contra de ‘Sarita Colonia’: “Mira yo, antes siempre era muy devota de Sarita Colonia, mis respetos. Hay gran cantidad de gente que hacen cola, cumplen los deseos y todo”.

La rubia decidió darle una entrevista a un reconocido diario peruano, donde afirmó que esta vez no lo dejará pasar así como así, alistando una demanda en contra de la cadena internacional: “Yo no tengo ningún parecido con Sarita Colonia porque ella tiene cabello negro, yo no sé con qué intenciones un canal tan prestigioso que confunde a Susy Díaz y todavía ponen a Chacalón ahí, me ponen como ‘Santa Pagana’, no sé qué vamos a hacer”.

TE PUEDE INTERESAR