Durante el programa ‘Mande quien mande’, Austin Palao dejó en claro que prefiere su futuro laboral antes que el amoroso, al igual que Flavia Laos, quien solo lo secundó, logrando el raje de más de un seguidor de la farándula peruana, entre ellos, Samuel Suárez, quien ya había adelantado la falta de amor en la relación.

Austin Palao afirmó que siente que se potencia de una forma genial con Flavia Laos, logrando que Samuel Suárez lo relacione con la popularidad que tienen como pareja, lo que aumentaría sus ingresos: “Mejor di que cobro bien, que juntos somos como una marca, cobramos bien y facturamos rico, dónde esté el feeling, el sentimiento, las cosas tiernas”.

Hubo quienes afirmaron que Austin Palao no supo decir lo que realmente sentía porque no sabe cómo expresarse, sin embargo, esto no es creíble para Samuel Suárez: “No hay que ser muy palabrero para expresar lo que sientes y si no sabes expresar lo que sientes es porque no lo sientes. Yo soy de los que creen que si no te nace estar embobado es porque no lo estás”.

