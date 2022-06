No le perdona nada. Todo comenzó con un chisme de un seguidor de Samuel Suárez, donde se afirmó que en el concierto de Michelle Soifer, nadie coreaba sus canciones porque no se las sabía. Para ponerle una cereza al pastel, el conductor de ‘Instarandula’ intentó defender a la cantante, pero no lo logró.

“Michi, yo voy a sacar pecho por ti, porque todas tus canciones son un hit mundial, recontra conocidazas en verdad, las últimas, sobre todo las coreamos a morir”, luego de ello, ‘Samu’ hizo que su Dj le ponga canciones de la Soifer para ver si las reconocía.

Luego de tantas canciones que Samu intentó reconocer y cantar, llegó la conocida ‘Bon bon asesino’, la que sí pudo reconocer: “Cómo que no, quién dijo que Michelle no tiene un hit”, pero luego del roche, decidió no poner más el pecho por la cantante: “Mejor no defendemos a nadie, salud Michi por tus cuchumil éxitos y que sigan saliendo más”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Historia del gallo ‘Claudio’ es narrada por su dueña

Gallo 'Claudio' fue encontrado en un basural.