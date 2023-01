Magaly Medina no presentó un ampay en su primer programa, pero sí una fuerte denuncia que tomó por desprevenido a medio Perú, quienes tenían la mejor imagen de Renato Tapia, quien habría ocultado un hijo por más de 6 años, a quien le negó su apellido.

Luego de la polémica denuncia por paternidad negada en contra de Renato Tapia, el futbolista decidió pronunciarse, afirmando que siempre estuvo presente económicamente para su hijo y pidió disculpas a su familia, logrando que Samuel Suárez reaccione: “Está clarísimo que actúa por la presión mediática, nunca antes se había involucrado ante un escándalo de gran magnitud, debe estar en shock y ya en estos momentos habrá recibido ‘consejos correctos’ para no terminar de embarrar aún más su imagen”.

En medio del mensaje al que habría estado obligado a realizar por la presión mediática. Samuel Suárez no dudó en recordar que la denuncia solo beneficia al hijo no reconocido que por derecho merece el apellido de su padre y los beneficios que conlleva ello, al igual que la hija que tiene el futbolista con su esposa: “El único beneficiado de este anuncio es el menor, el cual no dudamos recibirá lo que le corresponde como hijo”.

