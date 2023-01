Renato Tapia confirmó que es padre biológico del hijo de Daniela Castro , quien nació el 9 de mayo de 2017 y hoy tiene 6 años de edad. A través de un comunicado, el futbolista de la Selección Peruana pidió disculpas a la opinión pública.

“Primero, lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas a cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas”, señaló.

“Segundo, aclarar que desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio, cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre”, acotó.

Aseguró que quiere llegar a un proceso de conciliación con Daniela Castro, pero que aún no existe un acuerdo. Sin embargo, no se compromete a reconocer legalmente al menor.

“Finalmente, comunicar que hace varios meses estamos en un proceso de conciliación para llegar a un acuerdo formal y ordenado, velando siempre por el bienestar de mi hijo” , manifestó.

“Lamentablemente este acuerdo aún no ha podido concretarse, pero estoy seguro que lo lograremos lo más pronto posible”, sentenció.

Fuente: Instagram

Qué le exigió Melissa Paredes a Renato Tapia

La modelo Melissa Paredes se refirió este 24 de enero a la denuncia contra el futbolista Renato Tapia, quien no ha reconocido a su hijo de seis años, fruto de su relación extramatrimonial con la joven madre Daniela Castro.

“Lamentablemente, en mi caso, no puedo opinar más allá de lo que no sé. A veces en televisión se habla mucho, se especula, se dice y al final, no es lo que parece. En este caso, no voy a dar mi opinión al respecto a la criatura, lo que sí decirle a Renato Tapia en tal caso, qué le cuesta firmar, yo creo que hay que ser varón también” , dijo Melissa en un inicio.

