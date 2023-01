Daniela Castro, la mujer que acusa a Renato Tapia de no reconocer a su hijo de 6 años, contó más detalles de la tormentosa vida que tiene por culpa del futbolista. Y es que la madre, en los próximos días se quedaría sin un lugar donde vivir.

Su hijo nació el 9 de mayo de 2017 y hoy tiene 6 años de edad. Pese al gran parecido físico con el futbolista, Tapia no ha querido reconocerlo y solo le ha mandado un acta de reconciliación extrajudicial, según reveló a ‘Magaly TV La Firme’.

La joven decidió contar su verdad en televisión nacional al enterarse que el jugador de la Selección Peruana le está pidiendo que desaloje el departamento donde vive con el menor, en el distrito de San Borja.

Además, actualmente el hijo extramatrimonial de Tapia no cuenta con seguro de salud y debe las pensiones del nido (colegio).

Tapia le prometió departamento propio

Enn Mayo del 2021, Renato Tapia tuvo una reunión con Daniela Castro, sin intermediarios, según ella misma contó a ATV.

“Le pido algo por primera vez, que era mejor tener un departamento propio, para que esté a nombre de Fabrizzio. Me dijo que sí, que no me preocupe y que busque el departamento”, contó.

Fue así que se mudo a un departamento en San Borja en febrero del 2022. Sin embargo, la propiedad estaba a nombre de una tercera persona.

“Le pregunté a nombre de quién a va estar, me dijo ‘no te preocupes está con alguien de confianza, va a ser para siempre, hasta que Fabrizzio decida casarse y todo’. Yo siempre confié en él, porque (pensé que) mi hijo ya tenía algo (...) Yo pensé que este departamento era propio porque Renato me lo dijo. Lo que menos imaginé es que m dijeran eso, ‘tienes que dejar el departamento’”, reveló Daniela.

Desde agosto del 2022, Renato Tapia se desentendió económicamente y solo hizo un par de depósitos para los gastos del menor, pese a que un mes antes, el jugador le confesó la verdad a sus padres.

“De un momento a otro me escribe Renato, te va a escribir una abogada de la familia para ver unos acuerdos. Ni bien se comunico mi abogada con la de él, él me bloqueó”, detalló la joven madre.

En octubre del 2022, Renato Tapia mandó una acta de conciliación donde figuran alimentos y régimen de visitas, pero no el reconocimiento legal al menor.

