El periodista Samuel Suarez, administrador de la cuenta Instarándula, no pudo evitar pronunciarse sobre el reciente escándalo en ‘Esto Es Guerra’ tras la eliminación de Rosángela Espinoza del reality.

Y es que la mamá de la popular ‘chica selfie’, Blanca López, llamó “bodrio” al programa de América TV y arremetió también contra Elías Montalvo, quien no apoyó con su voto a Rosángela en la última edición de EEG.

La madre de Rosángela le sacó en cara al tiktoker que su hija fue la única que lo apoyó cuando él sufrió el accidente en ‘Esto Es Guerra’ y recordó que él no compartió los 10 mil soles que ganó junto a ‘Rous’ en un reto de EEG.

“Así que Elías no le dio la mitad de lo que ganó en Tiktok (a Rosángela) y se lo repartió con Peter (Fajardo), dice la mamá. Déjame entender, ¿entonces el pequeño Elías es más puñalero que Judas? porque no votó para que se quedara Rosángela y no pensó que luego ella iba a salir a reclamarle la arrugaza”, comentó Samuel Suárez.

Aunque muchos creen que la influencer regresará a EEG, el periodista opinó que la salida de Rosangela “va a ser definitiva”.

“Que se prepare Esto Es Guerra porque ella y su mamá van a hacerle la vida a cuadritos”; sentenció.

Samuel Suarez sobre Rosangela Espinoza

TE PUEDE INTERESAR