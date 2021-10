El periodista Samuel Suárez opinó sobre la reciente visita de Flavia Laos a Patricio Parodi en su casa en donde hicieron ejercicios juntos.

Samuel Suárez fue directo y sin rodeos le dijo que si le pidió un favor para sus redes sociales, entonces le falta dignidad.

“Si lo convenciste para tu página de ejercicios, Dios Santo necesitas no 20 céntimos sino 20 soles pero de dignidad porque eso no se hacen y no son amigos, entiende”, comentó ‘Samu’, administrador de “Instarándula”.

Además le recomendó mantener su distancia con Patricio Parodi si en verdad dice que son amigos. “Corazón entiende, solo tienen meses de haber terminado, date tu tiempo, sana tus heridas, libérate. Yendo a la casa de tu ex para jugar haciendo ejercicios, a bromearte así no vas a sanar nada, te vas a enfermar más. Al hacer todo esto, te estás malogrando solita el cerebro, vas a retroceder todo”.

Por otro lado, señaló que todo sería distinto si es que Flavia Laos y Patricio Parodi estarían en coqueteos.

“El panorama sería distinto si es que realmente están coqueteando y se han vuelto a juntar, pero sigue con que son amigos. Ay que vergüenza haberte ido hasta la casa de él, para verlo y con excusas. Esa cosa ya no es”.

TE PUEDE INTERESAR