El periodista Samuel Suárez reveló que Juan Víctor Sánchez, laexpareja de Andrea San Martín, llevaría meses teniendo conversaciones privadas con fans en las que habla cosas muy delicadas de la ‘ojiverde’.

“Me han llegado conversaciones de ustedes que tienen con Juan Víctor y él les escribe y les cuenta todos sus problemas desde hace meses. Lógicamente no puedo mostrarles los pantallazos porque si no tendríamos un showzazo con todo lo que él cuenta”, dijo ‘Samu’ en Instarándula.

Según el periodista, “Juan Víctor es un excelente padre, pero su pasión le gana”, por esta razón, había aprovechado un error de Andrea San Martín para arremeter contra Sebastián Lizarzaburu. Sin embargo, Samuel Suárez le dio la razón al extripulante de cabina sobre el video que Andrea subió a Instagram.

“Yo también creo que Andrea sí se ha excedido en su afán de grabar y mostrar y decir ‘oye, mira la paz que siento en mi casa, que estoy feliz, que me están apoyando’. No debió haber subido esa grabación [...] En este punto sí le voy a dar la razón a Juan Víctor. ¿Por qué? Porque sí, no es correcto, pero él aprovechó esto para todo”.

Samuel Suárez afirmó que Juan Víctor tiene un problema personal con Sebastián Lizarzaburu desde hace varios meses: “El tema pareciera que le incomoda es entre Sebastián y su pequeña, parece que ahí choca fuerte y tiene una fijación con él [...] Sebastián se nota que le tiene un cariño enorme por la pequeña, se nota que la quiere, la ha acoplado, tienen una bonita química y definitivamente estas cosas puede que le molesten a Juan Víctor”.

“En las conversaciones, por ejemplo, que él habla con fans, mucho es el tema de Sebastián y eso no estoy hablando de ahorita, pareciera que fuera una fijación de hace tiempo [...] Uno va leyendo esas conversaciones que tiene con las fans y te das cuenta desde el principio que hay un resentimiento, hay un fastidio -en mi opinión- hacia Sebastián Lizarzaburu”, contó el periodista.

El popular ‘Samu’ reveló que siempre supo que Juan Víctor llegaría a la televisión: “Yo cuando vi eso dije ‘este no va a parar hasta llegar a la televisión porque quiere que como sea le lleguen estos pantallazos a algún productor, a algún reportero’ y mira, terminó declarando”.

Asimismo, el periodista cuestionó que Juan Víctor diga que no es figura pública: “El floro de Juan Víctor es ‘yo no soy personaje público’, pero qué raro... Porque su cuenta era privada y ahora es pública y tiene check azul, y que yo sepa para solicitar un check azul tienes que demostrar que eres personaje público y has tenido que hacer tu solicitud”.

“Esos temas (de manutención) los ve un juez, es la persona indicada para decir eso es lo justo. Creo que bien hace Andrea, por el bien de las niñas, no tocar estos temas directamente en televisión, enfrentamientos con Juan Víctor, pese a que él está provocando esta situación”, sentenció ‘Samu’.

Samuel Suárez sobre Andrea San Martín y Juan Víctor - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR