El periodista Samuel Suárez sorprendió al analizar el comportamiento del modelo Pancho Rodríguez tras ser intervenido en la fiesta COVID que la salsera Yahaira Plasencia realizó el pasado viernes 23 de abril para celebrar sus 27 años.

En el portal Instarándula, Samuel Suárez contó que el entorno de Pancho Rodríguez está muy sorprendido con la forma de actuar del participante de “Esto es guerra”, ya que siempre ha sido una persona reservada y que no se relaciona con muchos amigos.

“Yo no tengo la oportunidad de haber tratado con Pancho, se le alguien correcto, bonachón y las personas que sí lo conocen no salen de su asombro, pues me dicen que él literal es de los que no sale nunca, ni tiene “amigos”. A ver, es como una persona muy reservada, no se involucra con nadie”, contó Samuel Suárez.





En ese sentido, el periodista dijo creer que, en efecto, habría un vínculo romántico entre Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia: “Ahora sí estoy empezando a creer que algo se cocinaba con Yaha como para que se atreva tanto”.

“Tampoco es santificar a Pancho, pero es cierto, la palabra “escándalo” no ha estado en su historial de vida”, agregó el periodista.

De otro lado, Samuel Suárez cuestionó que los otros famosos que asistieron a la fiesta todavía no hayan aceptado su culpabilidad:

“Lo que me pregunto es... ¿a qué hora publican solitos sus comunicados los demás famosos que estuvieron en la fiesta? ¿o están esperando recién los hagan públicos para pronunciarse? ¿guardan un poquito de esperanza no los mencionen? Apechuguen y publiquen que se equivocaron, no después que los descubran, el momento de escribir su comunicado es ahora, no mañana que estén embarrados”, indicó.

Fotos y videos: Instarándula | Instagram Pancho Rodríguez | Instagram Yahaira Plasencia

