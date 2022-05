El periodista Samuel Suárez cuadró a Janet Barboza por quejarse luego que el notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, le envió una carta notarial debido a que habría asegurado que le fue infiel a la ‘urraca’ sin tener pruebas.

En el portal Instarándula, Samuel Suárez apoyó al esposo de Magaly Medina: “Yo lo único que voy a decir es: señor notario, por favor, mándele 800 cartas notariales”, comentó. Según ‘Samu’, los personajes de la farándula pueden opinar, pero necesitan pruebas para asegurar algo en televisión.

“La cosa es así de simple: si tú vas a asegurar algo, demuéstralo. Y si no tienes para demostrarlo, rectifícate y pide disculpas, así se maneja toda la vida. Aquí también nos llega cantidad de información y si no tenemos pruebas (...) es muy difícil para muchos medios de comunicación, hacer contenido sin pruebas, imaginen lo complicadísimo que debe ser porque no tienen material, no tienen nada al costado, ¿entonces qué les queda? Hablar, hablar y hablar”, explicó.

“Muchas veces ellos pueden llegar hasta la difamación, así sea burla o lo que sea (...) sería muy irresponsable que yo dijera acá ‘el pingüino le saca la vuelta a Magaly’, no tengo ninguna prueba al respecto. ‘No, pero me lo contó una amiga’ (...) ¿tus pruebas? ¡Demuéstralo!”, añadió.

El periodista afirmó que lo que hace Magaly Medina no es lo mismo que hizo Janet Barboza: “Luego cuando les mandan una carta notarial diciendo ‘oye, me estás difamando’, ‘ay, pero por qué me mandan carta notarial si en verdad ella puede hablar y ha hablado cuántas veces’, pero hablan con pruebas, y si no tiene pruebas se la comen, con gusto se la comerían presa a la mujer de nuevo, pero no”.

“‘No entiendo, Magaly raja todo el día’, pero opina, así como ellos también pueden opinar, pero hay una diferencia enorme entre opinar y otra cosa en asegurar y difamar, por eso yo digo cuidado”, aseguró.

Sin embargo, ‘Samu’ también se burló de Alfredo Zambrano por quejarse del apodo ‘pingüino’: “Poner en una carta notarial la chapa, sí, también me pareció recontra gracioso”.

Samuel Suárez sobre Janet Barboza - diario OJO

Fuente: Instarándula

