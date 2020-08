El periodista Samuel Suárez confirmó que Macarena Vélez se encuentra afectada por el ampay entre su expareja Said Palao y Alejandra Baigorria.

En el portal Instarándula, Samuel Suárez reveló que tuvo acceso a unas conversaciones de la ex chica reality donde se lee claramente la decepción que siente por el ampay.

“Todos dicen que está dolida, que está afectada. Yo he leído unas conversaciones privadas que obviamente no puedo exponer donde ella conversa con alguien más y sí (está afectada)”, dijo el periodista.

Sin embargo, el ex reportero de Amor, amor, amor explicó que la decepción de Macarena Vélez no es por Said Palao, sino por Alejandra Baigorria:

“Pero no está afectada por Said ni porque esté feliz con otra, no; eso es lo de menos. Ella, por lo que he podido leer, está afectada porque Ale no solamente era su amiga sino que hasta le hablaba de Said, le contaba cosas personales”, precisó.

De otro lado, Instarándula compartió capturas de pantalla donde se observa que Macarena Vélez le ha dado “me gusta” y ha respondido varios mensajes relaciodos a Alejandra Baigorria.

“Ay Macarena, ves que todo lo que se decía de esa susodicha por años en TV era cierto en todos los casos, ojalá ya te des cuenta que esa siempre fue careta, una amiga jamás traiciona” y “No sé cómo existen personas que no escarmientan, acuérdate ya lo hizo una vez con Baladán. Lo que más cólera da que le promocionabas su ropa y mira de qué manera te paga. Sigue adelante linda Macarena, todo da vueltas”, son algunos de los comentarios que Macarena agradeció en Instagram.

Samuel Suárez revela detalle sobre Macarena Vélez - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Sebastián Lizarzaburu pide garantías para su vida

Sebastián Lizarzaburu pedirá garantías para su vida -OJO