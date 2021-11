El periodista Samuel Suárez sorprendió a propios y extraños al cuestionar por primera vez a Andrea San Martín. El motivo fue la supuesta mentira de la ‘ojiverde’ para intentar dejar mal parado a su expareja, Juan Víctor Sánchez.

A través del portal Instarándula, el popular ‘Samu’ pidió explicaciones a Andrea San Martín por negar que su hija tenía que pasar por una prueba psicológica, razón por la que Juan Víctor no dio el permiso para que viaje.

“Solamente quiero preguntarme ¿qué pasó, Andrea? ¿Por qué enviaste una carta con tu abogado diciendo que lo que decía Juan Víctor era falso cuando al final sí fue verdad?”, preguntó Samuel Suárez.

El periodista se mostró sorprendido con lo ocurrido: “Juan Víctor había dicho que la bebé tenía que pasar por una pericia psicológica y Andrea salió a decir que es falso, entonces yo dije Andrea no creo que se mande con esto... ¡y al final no era mentira lo que estaba diciendo Juan Víctor”.

“Más allá de la guerra mediática que tienen, donde hay denuncias y todo, que Andrea se fue a pasar con su familia, una sorpresa, que no pudo ir con la pequeña y todo, cuidado nada más con la información que se suelte, o sea, no hay que ser tan ligeros de mandar un abogado a decir ‘oye, esto es falso’, cuando en verdad no es así”, concluyó.

Samuel Suárez sobre Andrea San Martín - diario OJO

Fuente: Instarándula

