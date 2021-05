El periodista Samuel Suárez se ratificó en la confianza que tiene en la “madurez” de Andrea San Martín luego que la ‘ojiverde’ confirmó que retomó su relación con Sebastián Lizarzaburu.

“En toda la instanovela no me ha dicho ni pío, hasta antes de la entrevista con Magaly que me dice, se escribe: Samu, tengo que contarte algo”, señaló el periodista en Instarándula.

Samuel Suárez aseguró que Andrea San Martín merece ser feliz al lado del ‘hombre roca’. “Ella sabe lo feliz que estoy por ella porque me encanta verla con su sonrisa y porque merece ser feliz”, expresó.

“Lo dije desde el día 1, yo sí creo en la madurez de Andrea San Martín porque la conozco, porque sé con quién hablo, sé a quién le digo amiga, así que no hay nada más que decir”, agregó el periodista.

Sin embargo, el popular ‘Samu’ advirtió que no dudará en publicar cada vez que vea algo raro en la pareja: “Igual no está demás aclarar que si el día de mañana veo algo que no está bien (...) lo voy a decir porque es mi trabajo”, sentenció.

Fotos y videos: Instarándula | ATV

