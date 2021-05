Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron que se reconciliaron y que son pareja nuevamente. Pero, ¿comenzó todo? La pareja reveló todos los detalles sobre cómo decidieron retomar la relación en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

El fisiculturista contó que en el último cumpleaños de su hija Maya comenzaron a hablar de nuevo, como amigo. “Fue allí que empezamos a tener un tiempo juntos, como en los años anteriores. Allí empezamos a conversar más como amigos”, dijo Lizarzaburu.

“Bailamos, porque fue una fiesta virtual con los amiguitos de mi hija y eso nos permitió ir más allá de lo cordial a lo amical. Luego yo me operé, le conté”, contó la madre influencer.

VIAJE A ICA

Sin embargo, fue en enero de 2021 que Andrea decidió realizar un viaje a Ica y Sebastián acudió al hotel donde ella se hospedaba con sus hijas.

“Yo tengo un problema con mi carro un día antes de viajar a Lima”, contó Andrea.

“Ella se va con las niñas a Ica y no tenía quien las recoja. Le dije ‘yo tengo unos días libres, cosa que le hago una sorpresa a Maya. Me aparecí de la nada en Ica, yo me quedé dos noches, en la primera noche conversamos sobre tener una amistad real. Allí fue el prácticamente el click de pasar una amistad a otra cosa”, dijo el ‘Hombre Roca’

“Para nosotros mismos fue fuerte, tuve que consultarlo”, recalcó Andrea, quien decidió recibir al padre de su hija en su departamento.

ANDREA Y SEBASTIÁN VIVEN JUNTOS

Sebastián Lizarzaburu contó además que desde hace dos semanas vive con Andrea San Martín, pues antes vivía en su gimnasio con sus amigos.

“Si antes no lo dijimos es porque es un proceso. Nosotros le hablamos a nuestras hijas el jueves”, finalizó Andrea San Martín.

