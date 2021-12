Con humor tomó el periodista Samuel Suárez la salida del mercado del producto Cheese Tris, el cual ya no podrá ser vendido y comercializado por ordenanza de Indecopi.

El administrado de “Instarándula” inició un divertido video, promocionando los últimos Cheese Tris que quedan.

“Lleve casera los últimos cuatro Cheese Tris que quedan en el mercado, a mil soles. Disfrute el saborcito a quesito que no vas a sentir en tu vida por culpa de Indecopi”, empezó diciendo Samuel Suárez.

La mejor parte del video fue cuando se sinceró y dijo que extrañaría este producto. “¿Por qué tú tenías que sobrepasar el límite permitido de grasas trans?, ¿Por qué no los totopos o cuates que no me gustan?. Te voy a extrañar Cheese Tris”.

Suspensión de estos productos

Las compañías de los productos de Cheese Tris, Bimboletes marmoleado y panetón Bell’s informaron que suspendieron de forma inmediata sus ventas y distribuciones luego de que la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) del Indecopi ordenara el cese de la comercialización ante la alerta de la presencia de grasas trans, que superarían los límites permitidos.

Snacks América Latina S.R.L informó que acatarán la decisión de no vender los Cheese Tris a nivel nacional, a pesar aseguran que sus productos no cuenta con grasas trans.

