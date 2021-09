El periodista Samuel Suárez se pronunció tras el apasionado beso que Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizaron en el avance de ‘La Academia’ de “Esto es guerra”, que se estrena este lunes 20 de septiembre.

“¡Oye, qué buenas actuaciones! ¡Oye, se nota que no han ensayado nunca! ¡Para nada, en la vida!”, expresó Samuel Suárez entre risas en la edición de Instarándula de este sábado 18 de septiembre de 2021.

“Y la Luciana gritando a las cámaras ‘yo no empecé el chisme, yo sí tengo códigos’, y Pato Parodi ‘yo estoy preocupado por la salud mental de Flavia, todas estas cosas le deben afectar’, bien afectadita debe estar después de esto y mucho ayudas también”, agregó.

El popular ‘Samu’ indicó que la producción de “Esto es guerra” estaría aprovechando los rumores de un romance entre Luciana Fuster y Patricio Parodi: “Lo más gracioso es que todo esto ha sido grabado hace dos días, después de todo el escándalo, después de la indignación, del ‘sin oficio’, todo, le sacan el jugo definitivamente al chismecito”.

“Ahí están los damnificados de Instarándula, estos días lo he visto en los programas afectadísimos, ambos, están ahí como ‘qué daño nos han hecho’, pero claro, ellos no pueden decir que no a grabar esto”.

Asimismo, Samuel Suárez apostó que Luciana Fuster y Patricio Parodi dirán que todo se trata de trabajo:

“Por el otro lado ustedes chapan en ficción y ustedes no pueden negarse. Llevan más de un mes grabando La Academia y claro, para la promo han grabado algo especial, porque esto fue hace 2 días, ¿por qué no sacaron imágenes de lo que tienen grabado hace 1 mes? ¿Por qué tienen que grabar unas escenas de besos y por qué no se han negado a esto? Les apuesto que mañana indignados van a salir: no, pero es que a nosotros nos obligaron, seguro, mi productor, Peter, nos dijeron que teníamos que hacerlo sí o sí, bueno pues, nos sacrificamos, nosotros no tenemos potestad a negarnos sabiendo que esto nos puede perjudicar y puede perjudicar al resto, a nuestras ex”.

“Acuérdense que mi amiga mil oficios va a agregar a su lista de chambas: actriz profesional de besos apasionados”, concluyó.

Luciana y Patricio - diario OJO

Fuente: Instarándula

