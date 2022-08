Este 25 de agosto de 2022, el periodista Samuel Suárez se refirió al bajo rating del reality “La gran estrella”, que es conducido por Gisela Valcárcel. Y es que el último fin de semana, quedó en cuarto lugar, mientras que “La voz Perú” lideró en audiencia.

“Ya me imagino cómo debe estar porque comenzó en 11, después 12. Si bien es cierto en Latina ganó ‘La voz’ porque era su final, y siempre una final tiene una mayor expectativa y todo, o sea, lo que demuestra también es que no engancha del todo al público con el show que hace con sus participantes”, comentó ‘Samu’.

Según el periodista, es difícil enganchar a los participantes con el público: “Como dijimos desde el primer día, realmente debe ser complicado engancharnos con estos nuevos talentos, pero están haciendo su chamba de reality. Vemos por ahí que los quieren emparejar (...) tantas cosas que sabemos los que estamos en televisión que es parte de un reality, de un show morboso que busca, mira, siendo hasta con desconocidos, busca captarnos y no lo consigue del todo”.

No obstante, ‘Samu’ aseguró que la ‘señito’ aumentará su rating este sábado porque ya no compitirá con “La voz”: “Yo sí creo que este sábado Gisela va a levantar un poquito porque tampoco creo que va a tener una buena competencia en Latina, empieza el nuevo programa de Mathías, no sé, no le tengo mucha fe que digamos al nuevo show, entonces como que va a tener la cancha limpia”.

“En realidad, creo que la gente está mirando el show de Gisela, pero de aburridos porque dicen ‘pucha, en Latina no hay nada bueno, allá tampoco, allá tampoco, ya pues, al menos para que me haga bulla mientras como’. No sé, no le tengo fe”, concluyó.

