El periodista Samuel Suárez mostró un detrás de cámaras de una escena de ‘La academia’ de “Esto es guerra”, que se estrenará este lunes 20 de septiembre.

En el portal Instarándula, publicado este sábado 18 de septiembre de 2021, Samuel Suárez afirmó con ironía que los participantes de “Esto es guerra” actuaron bien en una escena similar al final de la tercera temporada de Élite, serie de Netflix.

“Para los que hemos visto Élite sabemos que esta es una escena emblemática [...] ¡Pero atentos, miren la calidad! Dices qué buenos actores, qué tal producción ‘La Academia’... miren el detrás de cámaras”, señaló Samuel Suárez entre risas.

“¿Para eso hacen ficción, en serio? Manden esa escena, el detrás de cámaras, a los profesionales que hacen Élite, que hacen ese tipo de series”, comentó el popular ‘Samu’.

Samuel Suárez lamentó que actores profesionales no tengan la oportunidad de participar en un proyecto así: “Yo me pregunto, qué dirán los actores, los verdaderos actores que han hecho sus carreras de Artes Dramáticas, que les ha costado años de esfuerzo y que no tienen chamba quizá para una serie, ver lo que hacen los guerreritos. Déjenlos hacer sus jueguitos, ¿para qué los hacen actuar?”.

“Si así actúan, no quiero imaginar lo que será el lunes, ahí se nota que hay harta chamba de postproducción, la edición mis respetos para el editor porque editar todo eso, lo que hemos visto, para que aparezca y al menos sea creíble, realmente es un chambón”, expresó.

