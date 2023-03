El popular Sebastián Lizarzaburu, decidió brindar una entrevista al programa online ‘Moloko Podcast’, donde confesó haber tenido una relación amorosa con Johanna Cubillas, romance que lo llevó al casting de ‘Bienvenida la tarde’, donde comenzó su carrera como ‘Chico reality’.

El ‘Hombre Roca’ confesó haber conocido a Johanna Cubillas durante su etapa universitaria, donde llamaron a la hija del ‘Nene’ para pasar por un casting para ‘Bienvenida la tarde’ y Sebastián decidió acompañarla, luego de que lo vieron en la sala de espera, lo animaron a pasar el casting.

La sorpresa vino cuando llamaron a Sebastián para un segundo casting y a Johanna no, quien tuvo una reacción de rechazo: “Tas loco tú, qué vas a entrar a la televisión tú, yo conozco cómo es ese mundo, cómo son las flacas, que son así o asá”, lo que tomó por sorpresa al ‘hombre roca’, debido a que ella fue quien intentó entrar al programa: “Pero todo lo que me estabas diciendo, tú ibas a entrar, fue un tema medio extraño y al final me dijo que igual no iba a quedar”.

Sebastián Lizarzaburu logró ingresar al programa y su enamorada lo acompañó al estreno, pero no todo fue celebración ese día: “Johanna me acompañó al primer programa, terminó y me terminó, me dijo, yo no voy a poder, ya sé cómo es esto y te juro que no voy a poder y yo le dije, bueno”.

