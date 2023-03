Sebastián Lizarzaburu decidió romper su silencio y confesó detalles inéditos de su vida personal durante una entrevista para el canal de Youtube ‘Moloko Podcast’, donde confesó que tuvo un fracaso empresarial que lo llevó a la depresión.

Y es que el popular ‘Hombre roca’ confesó que para poder pagar la deuda que tenía con el banco, que alcanzaba la suma de S/ 120 mil soles, tuvo que verse obligado a vender su auto del año.

“Me pedí un préstamo en el banco para abrir una tienda en Arequipa. Mi inversión fue fuerte, ya que traje productos electrónicos importados, pero no me fue bien. Terminé endeudado con el banco. Me llegaron cartas de coacción, cobranzas, vino Sunat, Fiscalización”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el exchico reality confesó que vivir este complicado momento, antes de la pandemia, lo llevó a la reflexión y sumo aprendizaje sobre el valor de las cosas y personas.

“Toqué fondo, no tuve ni un sol en mi cuenta bancaria (...) Estuve en una depresión horrible. No tenía ni un sol en el bolsillo, he llorado como no tienen idea. Así que vendí mi carro para pagar la deuda. No saber por dónde volver a crecer, y es ahí donde valoro mucho el dinero, cada sol, las personas, amistades que son muy pocas”, agregó el exchico reality.

