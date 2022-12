El exchico reality Sebastián Lizarzaburu quedó en primer lugar en un campeonato de fisicoculturismo que se realizó este domingo 4 de diciembre en Pucallpa. El ex de Andrea San Martín recibió las felicitaciones de muchos usuarios, pero no faltaron las críticas contra el ‘hombre roca’.

A través de Instagram, Sebastián celebró este triunfo y se lo dedicó a su hija: “SE LOGROOO!! 1er puesto en mi categoría y también Campeón Absoluto. Esto va dedicado para mi princesa que siempre fui su campeón, para mis papás que vieron todo mi proceso y sacrificio, para mis amigos y todos los que me apoyaron!!! Para mi coach, que creyó en mi desde el inicio, que nunca me dejó tirar la toalla, que siempre estuvo a mi lado y hoy se logró el cometido!! @coachmarres”.

“Saben cuánto me ha costado? Cuantos entrenamientos? Cuantos comidas al día, todas pesadas, todas con horas específicas, durante muchos días. Sacrificando cosas, salidas, comidas, trasnochadas. Ir a entrenar a pesar de la flojera, a pesar del frío, sea la hora que sea, sea el día que sea, así sea feriado”, señaló en Instagram.

Sebastián Lizarzaburu explicó que se realizan varios sacrificios en este deporte: “Y es que los resultados no llegan solos, jamás lograrás ser el mejor si no estás dispuesto a hacer cosas que los demás no están haciendo. Si no estás dispuesto a salir de tu zona de comfort, a sufrir, a sentir dolor, a luchar contra el cansancio, la fatiga, incluso las amistades y el círculo social…. Tus metas se verán truncadas y por ende tus resultados quedarán en “sueños” y “anhelos”. HOY EMPIEZA UNA NUEVA Y MARAVILLOSA ETAPA EN MI VIDA CAR***”.

Pese a que muchos usuarios felicitaron al ‘hombre roca’, algunos cibernautas aseguraron que el campeonato no tuvo competidores con buen nivel y le pidieron que compita en Lima.

“Participa en el de Lima, ahí se ven los grandes” y “Nadie estaba a tu nivel... debiste poner la foto de todo los competidores” fueron algunas de las críticas, mientras que otros usuarios se burlaron de su aspecto: “Parece pollo broaster” y “Qué viejo te ves, Sebas, y creo que ni llegas a los 40″, escribieron.

