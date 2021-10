¡FUEGOOOO! Sebastián Lizarzaburu utilizó sus redes sociales para lanzarle una “chiquita” al padre de la segunda hija de su pareja Andrea San Martin, Juan Víctor.

El exchico reality salió al frente tras los ataques de Juan Víctor, quien enfureció luego que la “mamá influencer” no le comunicara que le haría el primer corte de cabello a su hija.

“Sé que aún no ha acabado la semana pero estoy supercontento con lo que va de la semana, ha sido una semana extraordinaria para mi en todos los aspectos. (…) Reuniones de negocio superbuenas, en lo familiar excelente y en la salud también”, comenzó diciendo Sebastián en sus historias de Instagram.

Pero lo que más llamó la atención fue su siguiente mensaje. “Mi consejo es den para recibir y siempre buenas vibras, no hate. No envidien, no odien, no pierdan el tiempo en eso. Esa mala vibra que proyectan es la misma mala vibra que van a recibir”, añadió el “Hombre roca”.

Como se recuerda, la “Ojiverde” fue nuevamente presa de críticas por exponer a su hija menor en las redes sociales. Esta vez, la exmodelo señaló que había llevado a su hija al pediatra y, además, le había hecho el primer corte de pelo a su hija.

