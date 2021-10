La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor, se mostró en contra de la decisión tomada por la conductora de televisión, de cortarle el cabello a su hija.

Resulta que desde que nació la pequeña, nunca se le había cortado, por lo que Andrea San Martín habría decidido que le traten el cabello, a fin de que vaya tomando forma, pero toto esto sin el consentimiento de Juan Víctor.

Consultado por el corte de cabello de la menor de edad, Juan Víctor salió al frente y aseguró haber desconocido de dicha decisión. Además, dijo que aún no era necesario, enfrentándose una vez más.

“Gente por fa no insistan. Yo no tenía conocimiento del corte de cabello de mi hija. Si hubiera sido mi decisión , no me parecía adecuado, ni era el momento aún de hacerlo. Menos sabía lo del pediatra. Seguiré velando porque ella esté bien”, escribió Juan Víctor.

Actualmente, Andrea San Martín y Juan Víctor se encuentran enfrentados pues según él, la integridad de la niña se estaría viendo afectada por la sobreexposición que hace ella de la criatura. Incluso ambos se han denunciado.

