Las últimas revelaciones que dio la exchica reality, Andrea San Martín, dando a entender que Sebastián Lizarzaburu le fue infiel en reiteradas ocasiones cuando eran pareja, ha causado una gran polémica. Sin embargo, esta vez el popular ’hombre roca’ decidió no quedarse callado y envió este curioso mensaje.

“En su momento me criticaron y era porque la relación que más viví se dio en televisión. Pero no soy celosa, sino muy celosa y en ese momento la persona que estaba conmigo me sacaba la vuelta a cada rato”, fueron las palabras de la ’ojiverde’ a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Cuando termino una relación paso la página y, la verdad, no tendría por qué responder cosas así. Hoy vivo tranquilo y me dedico a mi trabajo e hija. Tenemos una relación de padres, pues velamos por Maia”, manifestó el modelo.

Por otra parte, el exintegrante de “Bienvenida la tarde” aseguró que hasta la fecha, el futbolista Ray Sandoval no se hace cargo de los daños que causó al auto de su madre, cuando junto a Andrea Miranda lo atacaron en pleno todo de queda. “El proceso sigue en curso, jamás se hizo cargo de ningún gasto”, señaló a Trome.

