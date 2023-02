El modelo Sebastián Lizarzaburu fue captado este fin de semana besándose apasionadamente con una misteriosa jovencita tras salir de una discoteca del sur de Lima. Luego de las imágenes de ‘Amor y Fuego’, el ex de Andrea San Martin se jactó de ser todo un ‘Don Juan’ y reveló que el día del ampay se ‘chapó a dos chicas.

En sus historias de Instagram, el ‘Hombre Roca’ habló de su hazaña con sus seguidores, a quienes les contó con lujo de detalle su ‘escapada’ del fin de semana.

¿Qué dijo Sebastián Lizarzaburu?

“Me ampayaron con la de negro y con la de blanco, pero normal gente. Yo avisé, ojo, yo advertí, y dije: ‘voy a salir a celebrar, voy a festejar que no lo hago nunca y me lo merezco’. Cuando yo salgo con esa mentalidad, salgo y voy con todo, así que me divertí, la pasé bien y ya está, una de negro, una de blanco como el Ying Yang” , dijo Sebastián Lizarzaburu en un inicio.

“No voy a mencionar los nombres porque no quiero y porque no tendría por qué ni la necesidad (...) Yo no soy de los que borra memorias ni nada de eso. Ojo, me acuerdo porque incluso hablo por Instagram, por Messenger, por WhatsApp, yo no soy de esas personas, no piensen mal, no soy de esos”, agregó.

