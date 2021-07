El programa “Magaly TV La firme” ingresó al hogar de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, quienes ya llevan más de medio año viviendo juntos desde su reconciliación.

Durante la nota, el reportero preguntó a la pareja sobre los planes de un compromiso de matrimonio. “Sí merezco, sí creo y sí quiero que sea bonito”, dijo la ‘ojiverde’.

Sebastián Lizarzaburu no se hizo esperar y se arrodilló ante su pareja, aunque todo se trató de una broma: “Tiene que ser una sorpresa, cuando menos se lo espere”, dijo el ‘hombre roca’.

En diálogo con Magaly Medina, Andrea San Martín se mostró orgullosa por lo que está logrando con Sebastián Lizarzaburu:

“Es de a pocos Magaly, tú sabes, nosotros realmente vivimos felices, tranquilos, cómodos. Realmente estamos trabajando para cuando pasen los años, poder envejecer en la casa de nuestros sueños, que a las niñas no les falte nada, que podamos dejarles los estudios que ellas necesitan”.

“A mis hijas les rediseñé el cuarto y estoy contenta porque son logros (...) gracias a Dios no me va mal, me va muy bien”, agregó.





