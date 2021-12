¿Por qué Selena Quintanilla no celebraba la Navidad? La “Reina del Tex-Mex” continua siendo un ícono de la música en español, por lo que su vida sigue interesando a nuevas generaciones de seguidores. Por ello, pocos saben la razón de la cantante de no festejar el 25 de diciembre.

La artista nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson de Texas. Desde muy pequeña tenía señales de que brillaría en el canto y así fue cuando empezó, desde muy pequeña, en la agrupación familiar liderada por su padre Abraham Quintanilla.

Selena, de esta manera, empezó a ganarse un nombre desde fines de la década de los 80 y, en pocos años, se convirtió en una estrella que, lamentablemente, murió asesinada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995.

Aunque su historia culminó a los 23 años, la leyenda de Selena sigue vigente y muy viva en la actualidad. Por ello, cada aspecto de su biografía es siempre revisado por los nuevos fans de la voz de “Como la flor”. Su negativa a celebrar la Navidad es un dato interesante.

¿POR QUÉ SELENA SE REHUSABA A CELEBRAR LA NAVIDAD?

Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, manifestó en varias entrevistas que, en su familia, son Testigos de Jehová, por lo que no festejan diversas fechas especiales, como cumpleaños. Por eso, muchos seguidores de Selena han concluido que la “Reina del Tex-Mex”, quien tuvo un gran acercamiento a esta religión, tampoco habría celebrado la Navidad, una negativa de dichos creyentes.

“Como testigos de Jehová, no celebramos muertes ni cumpleaños, y no queremos que la gente piense que estamos detrás de todas las festividades”, manifestó el patriarca de la familia en una entrevista con NBC News. Los testigos de Jehová, sin embargo, tienen su principal celebración a la muerte de Jesús, la Semana Santa.

A pesar de que Selena tuvo un acercamiento a dicha religión, no hizo públicas sus creencias por temor a cómo afectaría su carrera en la música, de acuerdo a los comentarios de los familiares de la cantante.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA CANCIÓN DE SELENA QUINTANILLA?

El último tema que interpretó en vida Selena Quintanilla fue “Como la flor”, una de sus producciones más populares y la que más ha brillado con el pasar de los años. La cantante utilizó esa canción para cerrar su concierto en el Astrodome en la ciudad de Houston, Texas, ante 67 mil personas, el 26 de febrero de 1995. Esa fue su presentación final ante sus seguidores.

¿DÓNDE SE PUEDE ESCUCHAR EL ÚLTIMO CONCIERTO DE SELENA?

El último concierto que Selena Quintanilla dio en vida fue el de Astrodome en Houston, en 1995. Inició su presentación con “Disco Medley”, saludando en inglés y español. La grabación de su show fue recogido en el disco “Live -The Last Concert” en 2001, que se encuentra disponible en Spotify.

¿CÓMO FUE LA REPARTICIÓN DE LA HERENCIA DE SELENA QUINTANILLA?

Al no haber un testamento, la herencia de Selena Quintanilla fue manejada por Abraham Quintanilla, su padre, quien con un abogado llegó a la casa de Chris Pérez, el viudo, para acordar el porcentaje que le iba a tocar a él y su familia.

Pérez, quien estaba en el peor momento de su vida, habría aceptado repartir los bienes de Selena en mitades: una para el esposo y otra para la familia, con Abraham a la cabeza. Además, según información de la prensa internacional, al firmar el acuerdo, el músico habría a los derechos de propiedad de la cantante.

El guitarrista tuvo el 25% de las ganancias netas de los trabajos póstumos de Selena, pero no fue permitido de utilizar nada con respecto a la “Reina del Tex-Mex”. Por ello, fue demandado por Abraham Quintanilla debido a la publicación su libro “To Selena, With Love”. Mientras que una serie que quería hacer una seria basado en dicha publicación, pero se abortó por una batalla legal del padre de la cantante.

Abraham Quintanilla Jr. en la ceremonia en honor a su hija Selena, que recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2017 (Foto: AFP)

¿QUÉ RESPONDIÓ ABRAHAM QUINTANILLA TRAS SER ACUSADO DE LUCRAR CON EL RECUERDO DE SU HIJA?

Abraham Quintanilla se refirió al tema durante una entrevista con The AC Cruz Podcast, el productor discográfico y propietario de Q Productions. Ante las acusaciones de lucrar con el recuerdo de Selena Quintanilla dio una breve, pero contundente respuesta: “Yo digo. ‘¿Y qué?’, déjalos hablar”.

Para el progenitor de la cantante de “Amor prohibido”, solamente está cumpliendo lo que dijo el momento en el que su hija partió de este mundo, por lo que no deberían hablar de él ni de lo que haga su familia.

“Los perros envejecen por los ladridos, que ladren todo lo que quieran. Sé que en mi corazón, en mi mente y en mi familia dijimos, desde el primer día, que cuando Selena falleciera, íbamos a mantener viva su memoria a través de su música y eso es lo que hemos hecho durante 26 años. Selena ahora es conocida en todo el mundo”, aseveró.