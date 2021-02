Sergio Galliani utilizo sus redes sociales para arremeter contra el lenguaje inclusivo. El recordado “Miguel Ignacio” de Al Fondo Hay Sitio decidió contar una curiosa anécdota que le tocó vivir en un restaurante de la ciudad.

Mediante su cuenta de Tik Tok, el actor subió un video en donde criticó duramente la posición de ciertas empresas que se acomodan a las tendencias de moda para conseguir un objetivo.

“Estoy en el restaurante con una amiga y la mesera nos saluda con una sonrisa y nos dice: ‘Hola Chiques’. ‘¿Chiques?’, le digo yo con una sonrisa también. ‘Así es, somos un restaurante inclusivo’. ‘Mira qué bien nos viene estupendo porque en un ratito viene mi hermana que es ciega, ¿tienen la carta en braille?’. ‘Ay no, eso no tenemos’. ‘No me vas a creer pero vine con mi hijo que es autista, ¿carta con pictogramas para la gente autista tienen?’. ‘Ay no, perdón’, me dijo nerviosa. ‘No te hagas drama, suele pasar’. ‘Me imagino que lenguaje de señas para los clientes sordos deben saber, ¿no?’. ‘La verdad, me estás matando’, me dijo cada vez más nerviosa”, contó el actor.

Galliani siguió narrando lo sucedido y le indicó a la mesera que lo atendía que su restaurante no es “inclusivo”, solo es un local que se acomoda a las tendencias de moda.

“No te hagas dramas, suele pasar, pero lamento contarte que no son un lugar inclusivo. Son un local que se acomoda a las pobres tendencias de moda. En el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse y pedir de comer o beber”, agregó.

“¿Quieres ser inclusivo? Incluye a todos los que el sistema, directamente, no les da lugar. Es difícil pero no debemos de ser tan hipócritas como sociedad ni tan selectivos con los derechos humanos. Tu moda ‘progre’ no es inclusiva, sólo es una pose”, finalizó.

