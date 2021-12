Yahaira Plasencia agradeció el respaldo del productor Sergio George, quien la sigue representando musicalmente pese a los problemas que ha tenido la salsera con la justicia peruana.

“Sergio no se va de mi lado, me sigue apoyando. Este año, he cometido tantos errores, tan tontos y Sergio está allí no me suelta”, comentó al programa ‘América Espectáculos.

Como se sabe, la ‘reina del totó' fue intervenida por la Policía Nacional del Perú en abril de 2021, cuando se escondió en la maletera de un auto. Ella había estado celebrado su cumpleaños pese a las medidas que ordenó el Gobierno contra a Covid-19.

Asimismo, Plasencia perdió el juicio con su excuñada Olenka Mejía, quien la denunció por difamación agravada. La expareja de Jefferson Farfán tuvo que pagar 20 mil soles como reparación civil.

Pese a todo esto, Sergio George permanece a su lado: “Una persona de su nivel, con su trayectoria, me sigue agarrando la mano y me dice ‘Yahaira, confío en ti, no me falles’”.

Yahaira dijo también que alista una nueva canción con Sergio George: “Este 2022, viene una Yahaira más disciplinada, más consciente de sus actos, más proyectada en lo que quiere”.

¿Cómo conoció Yahaira Plasencia a Sergio George?

“Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y digan: ‘oye, en Perú hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane me encanta que haya hecho esto Gisela (el versus), traer nuevos talentos”, manifestó Yahaira Plasencia.

Sobre los comentarios del jurado, específicamente Adolfo Aguilar, quien aseguró que “Yahaira regresó”, la intérprete de “Cobarde” dijo que aún siente nervios sobre el escenario, pero que siempre da lo mejor de sí.

“Relajarme un poco más, tengo que confiar más en mí, ando muy tensa, nerviosa y eso que tengo mucha experiencia en el escenario, pero me pongo nerviosa... Yo creo que acá todos queremos la copa, pero lo más importante del concurso es que estoy aprendiendo mucho más. Si gano bien y si no me llevo lindas amistades y experiencias”, aseguró.

