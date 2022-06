Shakira, de 45 años de edad, prefiere no pronunciarse sobre el aparente fin de su ‘matrimonio’ con Gerard Piqué. Como se sabe, ellos iniciaron una relación en el 2011 y, aunque nunca se casaron, tienen dos hijos Sasha Piqué Mebarak (7 años) y Milan Piqué Mebarak (9 años).

La cantante colombiana recibe el apoyo de sus millones de seguidores en redes sociales, quienes recriminan al futbolista del FC Barcelona su presunta infidelidad. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, ha asegurado la periodista española Laura Fa, trayéndose abajo la imagen de la feliz pareja que todos teníamos.

En medio de los rumores de separación, los usuarios en redes han escrito miles de comentarios en una fotografía que publicó Shakira en Instagram, donde dedica un emotivo mensaje al padre de sus hijos.

La fotografía de Piqué aparece en el Instagram de la cantante y fue publicado el pasado 13 de marzo. Desde aquella fecha, Shakira ya no ha publicado ninguna imagen con el futbolista.

“¡600 partidos! No creo que (yo) haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, fue la conmovedora dedicatoria de colombiana al español.

Shakira dedicó mensaje a sus hijos

Cabe indicar que Shakira ya no se luce al lado de Gerard Piqué en redes sociales. Hace una semanas, por el Día de la Madre, dedicó un conmovedor mensaje a sus hijos.

“Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres!”, escribió en Instagram.

