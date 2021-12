La modelo Sheyla Rojas está feliz con su relación con el empresario ‘Sir Winston’, quien llegó a Perú para conocer a los padres de la modelo.

“Amor y Fuego” compartió imágenes exclusivas en donde se le aprecia a Sheyla Rojas junto al empresario mexicano, con quien al parecer pretendería llegar al altar.

En la foto se les ve súper románticos y en una segunda junto a sus padres, quienes les habrían dado la bendición.

“Mi gordis vino a ver a mis papis en Perú”, escribió Sheyla Rojas, contando así que ya tiene la aceptación de sus padres.

Sheyla Rojas en el altar

Durante su entrevista con “Al Sexto Día”, Sheyla Rojas habló de la posibilidad de casarse ahora que tiene como pareja a un empresario mexicano, conocido en nuestro país como “Sir Winston”.

“Me casaré de blanco, de rojo o de negro, no sé pero de que me quiero casar, sí. Quiero formar mi familia (...) Yo siempre he querido encontrar ese hombre que me pueda dar esa estabilidad”, sentenció Sheyla Rojas, quien últimamente está muy ilusionada.

