Sheyla Rojas rompió su silencio y reveló los rumores sobre sus “operaciones estéticas” que se habría realizado en el cuerpo a sus 32 años. La conductora de “Estás en Todas” aseguró que se sometió a más de 10 cirugías.

Fue en el espacio “América Hoy” en el que reveló que su primera intervención fue una rinoplastía y aumento de busto: “He hecho deporte toda mi vida. Tenía piernas, pero era plana, no estaba contenta, quería más", señaló no sin antes revelar que más de una vez ingresó al quirófano por el tema de su busto: “Eso ya se sabe, me operé antes de tener a mi hijo, cuando di a luz cambió la cosa. Me cambié los implantes que tenía y ahora me las agrandé un poquito", expresó.

Lo que si negó la exguerrera fueron implantes en los glúteos, ya que solo se inyectó su propia grasa. También contó que se hizo un trabajo en el mentón para que se viera más largo y así tener una mejor imagen, aunque aclaró que esto no califica como cirugía, pues se lo realizó con ácido hialurónico.

Además se aumentó los labios: “No es operación, es una inyección, es un pequeño arreglito. Es que yo siento que se ve muy sensual tener labios carnosos, son cositas de nada, sin excederse te cambia la cara”, explicó Rojas, de quien se especuló además que se había quitado las costillas para reducir su cintura. Sin embargo, negó estos rumores. “No lo he hecho, me reduje la cintura pero no quitándome las costillas como se dijo”, indicó.

Sobre su rostro, Sheyla Rojas manifestó que se lo tensó para evitar la aparición de las arrugas. “Te ponen como unos hilitos y te jalan”, acotó.

Sheyla Rojas fue abordada por la prensa, pero no quiso hablar y solo sonrió, para que luego su carro golpeara al frenar a la prensa que estaba fuera del canal.

