Aún hay amor. Todo parecía haberse acabado, sin embargo, Sheyla Rojas perdonó a Sir Winston y hoy lo confesó ante Magaly Medina, con quien tuvo una entrevista que dio desde la “humilde morada” del empresario mexicano.

Sheyla prometió contar todo, con una voz ronca por una infección que tendría a las amigdalas: “Estoy lista para hacer mi novela mexicana dramática, como toda pareja pasamos problemas. Nosotros vivimos juntos desde el día número uno y fue un proceso. Toda relación tiene alto y bajos Yo no perdonaría una infidelidad y él lo sabe. Él sabe que compromiso tiene que ser mutuo, pero hay cosas que para mí me chocaron al principio y llevamos terapia el yo”.

La modelo reveló que le chocó la forma de ser de su pareja y por ello tuvo que tomar terapia: “Los mexicanos son muy querendones, son amorosos, amistosos también machistas como todos, pero no me había pasado eso. Nosotros llevamos terapia para entendernos y creo que hay cosas que todavía me chocan... Me chocó que no novio le diga a otra mujer ‘mi reina’, la única reina de la casa y de su vida soy yo y yo lo tomé a mal”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

América Hoy: Retorna sicóloga Lizbeth Cueva