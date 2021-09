La modelo Sheyla Rojas, se pronunció tras las fuertes acusaciones que hizo su exabogado, John Rodríguez. Como se recuerda, el letrado denunció en el programa “Amor y Fuego” que la popular ‘Shey Shey’ le debe más de mil dólares al no pagarle sus honorarios en el juicio contra Magaly Medina.

“Págale a tus abogados, fresca”, le escribió una usuaria a la modelo de 34 años de edad, quien actualmente reside en Guadalajara, México, en la casa de su novio, ‘Sir Winston’.

La exchica reality arremetió contra el abogado y negó que le deba una fuerte suma de dinero. Para ella, Rodríguez solo está buscando sus “cinco minutos de fama”.

“Si le debo como él dice porque no me escribe y tema solucionado. Esta clara que la intención es tener 5 minutos de fama como en su momento... Ese señor se llevó mi expediente sin decir nada a nadie del estudio de abogados y él me estaba cobrando (para que) solo así me lo entregaría. Gracias a Dios no quise seguir con el caso y preferí dejar las cosas ahí, sobre todo con abogado así...”, se defendió la exnovia de Antonio Pavón.

Según había dicho Rodríguez a “Amor y Fuego”, la influencer no siguió el juicio contra Magaly Medina porque los abogados desistieron en defenderla, pues no respondieron sus pagos correspondientes. Este abogado asumió su defensa en el caso contra la periodista de ‘Magaly TV La Firme’, a quien pretendía demandar por 1 millón de dólares por publicar los mensajes privados de Sheyla y Luis Advíncula.

Sheyla pidió pagar en partes

Hace unos días, el abogado John Rodríguez difundió unos polémicos audios de Sheyla Rojas, en donde ella asegura que no tiene dinero, pese a la ostentosa vida que presume en redes sociales.

“Doctor, ¿usted cree que yo le pueda, quizás, ir pagando en partes? O ir como amortizando porque justo también ahorita estoy súper ajustada”, se le escucha decir a Sheyla Rojas.

Al respecto, Rojas respondió este miércoles 1 de setiembre en su cuenta de Instagram: “No suelo aclarar chismes porque sé que es parte de este medio pero lo hago para que tengan cuidado con estos pseudos abogados que ni ética profesional tienen que ventilan conversaciones privadas manipuladas a su conveniencia haciendo quedar mal sin reparo alguno”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gianluca Lapadula y Luis Abram llegaron al Perú

El delantero ítalo-peruano y el defensa, Gianluca Lapadula y Luis Abram respectivamente, llegaron a territorio nacional con destino al hotel de concentración de la selección peruana para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. (Fuente: Latina TV)