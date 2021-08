Sheyla Rojas en conversación con Magaly Medina se refirió a su repentino cambio de look. La modelo negó querer imitar a las “buchonas mexicanas’, las mujeres que son las acompañantes de los narcos.

Durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este 26 de agosto, ‘Shey Shey’ reveló por qué se cambió el color de su cabello e indicó que todo se trató de un error en la peluquería.

“Cuando fui a la peluquería me pintaron las extensiones muy oscuras, quedó negro y yo me quedé sorprendida, mi novio también, nos quedamos en shock... Pasé dos días lavándome el cabello y no se salía”.

“En realidad lo hice porque yo siempre quise tener el pelo negro y nunca podía porque trabajaba en televisión y mi pelo era como rubio y ya la gente me conocía por eso. Y bueno, me hice el cambio”, añadió.

¿QUÉ ES UNA ‘BUCHONA’?

‘Buchona’ es la palabra que se utiliza en México para identificar a las esposas, novias o mujeres relacionadas con el narco. Se caracterizan por tener cuerpos voluptuosos con cinturas definidas gracias a cirugías, de tez blanca, de cabello largo y negro. Un ejemplo de esto es Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán.

TE PUEDE INTERESAR