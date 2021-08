La modelo Sheyla Rojas le concedió una entrevista a Magaly Medina este 26 de agosto donde confesó cómo conoció a su millonario ‘Sir Winston’.

En una entrevista para ‘Magaly TV, La Firme’, ‘Shey Shey’ dio detalles de como conoció a Luis Miguel Galarza, su millonario mexicano.

“Te cuento cómo fue, tenía un amigo en Guadalajara, me dice que vayamos a cenar y no fui, me dijo que fuéramos el viernes, voy con otros amigos y no me gustó ese lugar porque estaba aburrido. El sábado me escribe me dice para ir a cenar y yo me regresaba el domingo, tenía mi pasaje, no quería regresar a Perú, era una incertidumbre, sabía que Antoñito se iba a España”, contó en un inicio.

Más adelante agregó: “Estar en Perú con todas las cámaras...no quería, ya había hecho mis maletas y cuando vamos a la cena, mi amigo me presenta a mi novio y fue amor a primera vista. Él me dijo que me quede un mes y le dije bueno, pero me quedo en otro lado”.

Por último confesó que desde el primer día se fue a vivir con su novio: “Desde el día uno conocí a su familia, me sentí tranquila... Nos fuimos a misa, él cocinó y hizo la parrilla, todo muy familiar”.

