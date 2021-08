La polémica modelo Sheyla Rojas estuvo enlazada con el programa ‘Magaly TV, La Firme’ este jueves 26 de agosto para sorpresa de muchos.

La influencer reveló porque no le quiso conceder una entrevista a Magaly Medina y su respuesta dejo en shock a más de uno. Asimismo, reveló porque se tiró para atrás con la demanda millonaria en contra de la ‘Urraca’.

“El que me hizo cambiar de opinión fue Antonio, que me puso en compromiso con Alfredo, con tu esposo.... Quiero aclarar que jamás pedí 20 mil dólares por una entrevista. Yo allí no tengo nada que ver”, comenzó diciendo.

“Yo te soy sincera, Magaly, no necesito de tus entrevistas, siempre he sido muy parca hasta en mi mismo canal con las entrevistas, la gente siempre ha sabido eso, he aprendido con el pasar del tiempo a cuidar mi vida personal”, añadió.

¿POR QUÉ RETIRÓ LA DEMANDA CONTRA MAGALY?

“Con el tema del juicio, en su momento sí me sentí muy vulnerada por tu programa, por ti, por tu producción, lamentablemente no se pudo llevar más a fondo, pero en ese tiempo mis abogados tuvieron una discusión y yo les pedí tranquilidad”, sentenció.

