¡No lo tiene dentro de sus planes! Sheyla Rojas se encontraría atravesando un momento muy bueno en el plano económico y laboral en México, motivo por el que le confesó a sus seguidores que no tiene la intención de regresar por ahora al Perú.

Y es que recordemos que la exchica reality se encuentra acompañada de su amiga Omayra Zúñiga, disfrutando de su soltería por todo lo alto en la ciudad de Guadalajara.

“No, ahora no tengo planes de volver al Perú, acá estoy tranquila”, fue el comentario de la popular ‘Shey Shey’.

En ese sentido, la rubia modelo aprovechó el momento para agradecer, mediante su cuenta oficial de Instagram, todo el respaldo de sus seguidores, y mencionó que seguir bloqueando a aquellos usuarios que le falten el respeto.

“No me interesa lo que digan los demás, no le he hecho daño a nadie”, agregó.

