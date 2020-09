Rodrigo González “Peluchín” usó su cuenta de Instagram para explicar por qué no se pronunció sobre la supuesta suspensión de Sheyla Rojas de América Televisión.

“Peluchín” está seguro que no lo ha hecho porque no les cree nada, ya que para él estarían esperando momento preciso para que declare en exclusiva.

“¿Por qué no he dicho nada? Porque no les creo. Ya sé que la van a hacer volver y declarar en exclusiva en su canal y en el momento más oportuno y conveniente para ellos”, expresó Rodrigo González “Peluchín”.

Tras pedir que guarden este mensaje, aseguró que eso siempre hacen en América Televisión.

“Como siempre hacen, no seamos sus tontos útiles que ellos de todo hacen siempre show y luego el tour de la lágrima”, dijo “Peluchín”, quien pronto vuelve a la televisión por Willax a través de “Amor y Fuego”.

