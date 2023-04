Sheyla Rojas se enlazó EN VIVO con el programa “América Hoy” para compartir los planes que tiene para este Semana Santa en México. Y es que la modelo sorprendió a propios y extraños al mostrar, lejos del entretenimiento, su lado más religioso.

Todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando la exchica reality enlazó con los conductores desde Guadalajara, en México, donde viene radicando hace algunos años junto a su novio Luis Galarza, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Sir Winston’.

En ese sentido, la modelo aprovechó la oportunidad para mostrarse en una de las iglesias más conocidas de la ciudad junto a su gran amiga y estilista, Ángela Curich.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que Sheyla no pudo con su genio y sorprendió con su curioso comentario por Semana Santa. “Después de cometer todos los pecados habidos por haber, ya pedí perdón por los pecados. Estoy aquí desde tempranito, he madrugado el día de hoy. Las cosas como son, he sido muy pecadora, hoy me confieso” , comenzó diciendo.

Por otra parte, la expareja de Antonio Pavón se mostró bastante feliz de estar en el lugar. “Es barroco, es la primera vez (que vengo), hay caballitos aquí también (…) Me ha traído Sir Winston, se fue en el carro, no hay por dónde estacionarse, como pueden ver, se fue a dejar el carro”, dijo.

Sheyla Rojas confiesa que es pecadora

