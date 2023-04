Fuerte y claro. Carlos Alcántara no se quedó callado y se pronunció sobre la gran polémica que se ha creado entorno a Pataclaun, luego que algunos integrantes señalaran que no han recibido el pago por sus regalías durante estos años.

Ante la gran controversia que ha desatado Latina TV con las repeticiones de la producción creada por July Naters, el popular ‘Machín’ contó su verdad y dejó mal parado al canal con sus declaraciones, pues aseguró que le deben dinero, no solo a actores, sino también a los mismos programas.

“Por Patacalaun hay un montón de años que nadie ha recibido nada. Tienen derecho mis compañeros a protestar y yo también estoy en la colada. Ahorita estoy en cama recuperándome y pareciera que estoy callado, pero todos los días veo televisión y las noticias” , comenzó diciendo.

“Latina tiene sus problemas de deudas desde hace un montón de tiempo, debe dinero de muchas regalías de muchos programas y a muchos actores… Y no creo que solo sea Latina, sino que todos los canales tienen sus anticuchos ”, agregó para Trome.

En ese sentido, Alcántara aprovechó para dejar en claro que él sí recibe dinero de Inter Artis Perú, la empresa que Latina habría tratado de presuntamente dejar mal parada en medio de las repeticiones de Pataclaún.

“Yo recibo todos los años, a fin de año, un dinero por todos los trabajos, no solo de los de aquí, sino en todo el mundo, y lo hace Inter Artis que es un ente serio. Espero que se llegue a buen puerto y que cada actor reciba lo que merece. Yo tengo otros trabajos, pero hay actores que solo viven de su chamba y que no les paguen regalías, me parece injusto”, finalizó diciendo.

