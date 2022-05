La exconductora Sheyla Rojas confirmó que se someterá a un tratamiento de fertilidad para tener mellizos con su pareja, el mexicano Luis Miguel Galarza. Este 5 de mayo de 2022, en diálogo con el programa América hoy, Antonio Pavón también reveló que le gustaría tener más hijos con su novia, Joi Sánchez.

“Sí, de hecho estoy emocionada porque de hecho es algo que también quiero hace mucho tiempo y pues hay la posibilidad de, ahora con la tecnología, poder, como que seguir un proceso de embarazo con mucho más cuidado, pues esta vez sí quiero que sea los dos, un hombre y una mujercita o una mujercita”, dijo Sheyla Rojas.

La influencer explicó que no será fácil, pero espera que todo salga bien: “Regresando a Guadalajara tengo cita ya con el doctor para que me explique bien (...) es la primera vez que voy a tener cita, de hecho estoy contenta, voy a ver qué tal, obviamente lo que Dios quiera, sé que hay casos en los que no es tan fácil como uno cree, pero bueno, ojalá, que sea todo como lo tenemos planeado”.

Por su parte, Antonio Pavón comentó que su hijo tendrá hermanos mexicanos y españoles: “Vamos a tener un hermanito mexicano, una hermanito mexicano y un hermanito español”, señaló.

Por esta razón, le preguntaron si habría posibilidad de que él tenga un bebé con su prometida, la peruana Joi Sánchez: “Sí, la verdad que sería la ilusión de nuestra vida ser papás y además Antoñito nos pide casi a diario”, respondió. “Estamos practicando”, adelantó Antonio Pavón.

Finalmente, Antoñito Pavón Rojas se mostró contento por viajar a París con Sheyla Rojas y Antonio Pavón: “Estoy muy feliz porque estoy con mi papá y mi mamá”, dijo.

Fuente: América Televisión

