Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no tuvo reparo en referirse al encuentro que tuvo junto a su esposo Alfredo Zambrano en México con Sheyla Rojas y Sir Winston. Y es que la conductora no dudó en pronunciarse sobre la relación que ambos tienen.

Todo se dio durante la última edición de Magaly TV, la firme, donde la popular ‘Urraca’ reveló que la modelo y el empresario planean entrar a un tratamiento para tener un hijo juntos, y dejó en claro que todo va muy en serio entre ellos dos.

“Justamente yo se lo comentaba a mi esposo cuando regresábamos de México, y es que he visto a Sir Winston muy enamorado de ella. Yo de verdad pensaba que ellos nunca se iban a casar, que esto era una relación pasajera, pero luego de haberlo visto a él, se nota cuando un hombre muere por una mujer, y lo que he visto, he visto es que Sir Winston está templadazo de Sheyla”, comenzó diciendo.

Asimismo, Medina aprovechó la oportunidad para contar infidencias y detalles inéditos del romance entre la exchica reality y ‘Sir Winston’. “Por cierto, le dice Shey Shey, así le dice, y está muy pendiente de las cosas. Aunque no le gusta figurar, le gusta enterarse de todo lo que se dice de Sheyla, de todo lo que se habla acá”, agregó.

Por otra parte, la figura de ATV aseguró que Sheyla por fin habría logrado lo que tanto quiso: enamorarse, casarse y formar una familia con alguien que cumpla sus estándares.

“Mi visión de mujer, ya que nosotras las mujeres somos intuitivas para esas cosas, yo lo he visto totalmente enamorado, incluso lo he visto más enamorado y embobado que cuando ellos vinieron hace algunos meses atrás acá a Lima, entonces ahora eso de que ellos ya se han puesto de acuerdo para tener un bebé, quiere decir que Sheyla ya logró lo que siempre quiso: una nueva familia con este hombre”, finalizó.

