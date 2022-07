Este 20 de julio de 2022, Sheyla Rojas dio una entrevista al programa “En boca de todos”, donde habló de sus vacaciones junto a su novio, ‘Sir Winston’, en España, país en el que vive Antonio Pavón, Joi Sánchez y su hijo Antoñito.

“Ahora resulta que Joi es tu mejor amiga ¿se puede ser amiga del ex?”, preguntó Ricardo Rondón. “Justo estábamos hablando de eso ayer. Yo creo que... mira, gracias a Dios a mí se me hizo súper normal, a Joi también se le hizo súper normal, creo que ambas en ese aspecto vemos lo positivo y lo bonito que es tener una relación así porque ella tiene mucho tiempo con él (Antonio) y con mi hijo”, dijo Sheyla Rojas.

La exconductora señaló que se ha dado cuenta lo importante que es que estén unidos: “Sí, de hecho, yo creo que conforme tú vas creciendo te vas dando cuenta que sí es importante, que él va a ser mi familia siempre y que es el papá de mi hijo”.

Asimismo, Sheyla Rojas confirmó que su novio, el mexicano Luis Miguel Galarza Muro, se lleva bien con Antonio Pavón: “Imagínate que no se lleva bien con el papá de mi hijo, sería algo incómodo. Gracias a Dios no nos está pasando eso y no es fácil, obviamente, no es fácil, pero creo que con amor todo se puede, la verdad”.

“Obviamente es bonito”, comentó sobre los días que están pasando en familia en Málaga.

“Yo creo que hay que quitar eso de la cabeza, de verdad es que me parece muy pasado de moda ese tema, yo creo que hay que incentivar el poder estar con la familia. Con Antonio obviamente no ha sido fácil, ustedes saben que uy no, la relación que teníamos, fuerte”, concluyó.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR