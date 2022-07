Han pasado 3 días desde que Richard Acuña le pidió matrimonio a Brunella Horna, luego de tantas indirectas y resignación. Magaly Medina aprovechó la oportunidad para recordar a las excolegas de la conductora de ‘América Hoy’, que siguen mandando indirectas de que quieren casarse.

Las víctimas de la ‘urraca’ fueron Alejandra Baigorria, Angie Arizaga y Sheyla Rojas, quienes no pierden cada oportunidad para recordarle a sus parejas que en sus manos no hay un anillo de compromiso, motivo por el que Magaly las criticó sin piedad: “Ellas se desviven pidiendo el anillo, pidiendo el hijito, pidiendo la casita”.

Entre críticas y consejos, Magaly les recordó a las tres que no es necesario pedir una familia antes que se te pase el tren, porque la ciencia te permite tener hijos después: “Ahora la ciencia tiene los métodos para que una pueda ser madre tardíamente y no a los 30, por eso es que después le hacen problemas a los maridos porque no les dan la leche, porque decidieron jugar a la casita y cuando el marido se va, no tienen de dónde agarrarse”.

Según la ‘urraca’, las modelos deberían dedicarse a construir su carrera profesional en lugar de estar pidiendo el anillo de boda: “Uno no tiene por qué abandonar sus sueños profesionales por el anillito y el vestidito blanco”.

