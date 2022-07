La periodista Magaly Medina no perdió la oportunidad de burlarse de Brunella Horna por el anillo de compromiso que el excongresista Richard Acuña compró para pedirle la mano.

“Pero vaya, yo pensé que cuando le pidiera, Richard iba a ser más creativo y nada tacaño. Que iba a ser generoso. Le hubiera llevado a París, a las islas Maldivas, no sé cuántas islas de ensueño, sobre todo cuando tienes plata como cancha”, dijo Magaly Medina.

Luego, la ‘urraca’ cuestionó el tamaño del anillo de compromiso: “De Richard Acuña uno se espera una pedida de mano espectacular (...) no he podido ver el anillo. El anillo no es un solitario, por lo que veo, pero qué puedes esperar, Richard Acuña le debe haber mandado traer unos 3 o 4 quilates, porque debe ser una roca ¿no? Mínimo, la han hecho esperar tanto a la baby Brune, que debe tener el sortijón que la mano se le cae así”.

“Pero lo que yo veo no es un solitario, es un pequeño brillante al medio y brillantitos pequeños alrededor. Ay, no me digan que le regaló una joyita así nomás”, se burló la ‘urraca’.

Foto: Instagram @richardacuna_

Sin embargo, en las fotografías publicadas por Richard Acuña y Brunella Horna, se observa que es un anillo de compromiso adquirido en la joyería de lujo Cartier.

Se desconoce cuál es el anillo que Richard Acuña eligió para Brunella Horna, pero en su página web, Cartier muestra un anillo similar al que ahora luce ‘baby Brune’. Estos anillos superan los 20 mil dólares.

Foto: Cartier

Asimismo, recordemos que el notario Alfredo Zambrano pidió la mano de Magaly Medina con un anillo de la misma joyería de lujo. “Es una real ‘roca’ de 2 quilates, es un solitario de Cartier con un diamante de una claridad increíble”, dijo Magaly hace varios años, tras comprometerse.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza hace cruel broma a Edson Dávila

Janet Barboza bromea a Edson Dávila.