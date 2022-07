Este 19 de julio de 2022, Ethel Pozo no dudó en responder a Magaly Medina luego de las burlas de esta última a la pedida de mano de Richard Acuña y Brunella Horna.

Tras una nota sobre la boda de Jennifer López y Ben Affleck, Ethel Pozo aseguró que no es necesario gastar miles de dólares para casarse: “Por fin una de las mías, por fin, no hay que gastar tanto dinero, no hay que tirar la casa por la ventana, eso no te asegura la felicidad para siempre”.

“Jennifer López, la más millonaria, sin duda una de las artistas con más dinero en el mundo, se ha casado solita, el novio se cambió en el baño, ella se grabó, miren su vestido porque lo sencillo es más elegante, por qué tanto alardear”, señaló la hija de Gisela Valcárcel.

“Estoy de acuerdo en todo tu preámbulo, pero recordemos que Jennifer López es la tercera vez que se casa, ya tiró la casa por la ventana, se puso los verdaderos vestidos”, recordó Janet Barboza.

“¿Y de qué le sirvió, señora? Ahora ella sabe lo que vale”, respondió Ethel Pozo.

En ese sentido, la hija de la ‘señito’ envió un dardo a la ‘urraca’: “Lo más importante es estar segura del paso que estás dando, lo más importante es ver a tu novio a los ojos y saber que quieren lo mismo, no cuánto vas a gastar”.

Fuente: América Televisión

