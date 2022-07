Durante una entrevista realizada este martes 19 de julio de 2022 en el programa “América hoy”, la cantante Yahaira Plasencia contó por qué no quiere enamorarse de un peruano y, por el contrario, le gustaría encontrar una pareja en Estados Unidos.

“La verdad que ahorita estoy muy proyectada y enfocada en mi carrera, no me interesa estar con nadie, pero si en algún momento me doy la oportunidad con alguien, prefiero que sea de afuera, la verdad”, admitió Yahaira Plasencia.

“Yahaira, por qué te gustaría en el futuro, yo sé que estás enfocada ahorita en tu carrera, pero un galán extranjero ¿qué tienen de repente los de afuera que no tengan los peruanos?”, preguntó Ethel Pozo.

En ese sentido, Yahaira Plasencia explicó que su deseo de encontrar galán extranjero está basado en conseguir una residencia legal: “No, la mayoría creo que sabemos que los peruanos son lindos, hermosos, preciosos, cariñosos, todo lo que tú quieras, pero en lo personal prefiriría, si yo quiero radicar en otro país, obviamente mi pareja quizás pueda ser de otro país, ahí hay un objetivo claro”.

“Hemos pensado en Miami, aquí en Estados Unidos”, dijo Yahaira Plasencia tras confesar que no desea estar con peruanos.

